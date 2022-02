Formant la deuxième paire tête de série, Mertens, 4e mondiale en double, et Kudermetova, 9e mondiale, ont pris la mesure au premier tour de l'Ukrainienne Nadiia Kichenok, et la Romaine Raluca Olaru: 7-6 (7/4), 4-6 et 10/6 en presque deux heures de jeu (1h53 minutes).

En quarts de finale, Elise Mertens et Veronika Kudermetova rencontreront l'Américaine Desirae Krawczyk et l'Australienne Ellen Perez, victorieuses au premier tour de Kirsten Flipkens qui était associée à la Kazakhe Anna Danilina.

Plus tôt dans la journée, associée à la Britannique Eden Silva, Kimberley Zimmermann a été éliminée au premier tour du double - 6-3, 6-4 - par l'Ukrainienne Lyudmila Kichenok, la soeur jumelle de Nadiia, et la Lettone Jelena Ostapenko.

Elise Mertens, numéro 1 belge et 26e mondiale, avait été battue mardi par la Suissesse Jil Teichmann (WTA 35), 24 ans, 'lucky loser' des qualifications, au premier tour du tableau du simple.