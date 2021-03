La Belge a été battue en deux sets serrés par l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16/N.9) sur le score de 6-4 et 7-6 (7/5) après 2 heures et 5 minutes de jeu.



La numéro 1 belge, 25 ans, a vu son adversaire mener rapidement 4-1 dans le premier set. Montrant les mêmes qualités mentales et de jusqu'au-boutisme que la veille contre l'Américaine Jessica Pegula, Elise Mertens est revenue à 5-4, service à suivre. Alors qu'elle pouvait recoller au score, la Limbourgeoise a concédé sa mise en jeu pour la troisième fois du set. Plus entreprenante, Muguruza est donc logiquement passée en tête (6-4). Si le premier set était décousu, le second a vu les deux joueuses encore élever leur niveau de jeu. Parvenue à sauver trois balles de match la veille, Elise Mertens n'a pas signé pareil exploit contre Muguruza, double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017). Mertens sauva certes quatre balles de match (une à 5-3, trois à 5-4) pour égaliser à 5-5. Elle mena encore 5-6 service à suivre mais comme dans la première manche, elle n'est pas parvenue à conclure. Dans le tie break, la Belge mena bien 1/3 mais l'Espagnole fila ensuite à 6/3. Mertens survécut encore à deux balles de finale mais finit par s'incliner sur la 7e. L'ancienne N.1 mondiale, la 24e de l'histoire (quatre semaines entre le 11 septembre et le 8 octobre 2017), a finalement arraché le droit de jouer le titre samedi.



A 27 ans, Muguruza tentera samedi d'accrocher un huitième titre WTA, le premier depuis Monterrey en 2019, à l'occasion de sa 14e finale. Dans la foulée, l'autre demie opposera la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 63) à la Suissesse Jil Teichmann (WTA 54). Les deux joueuses sont en quête de leur premier titre sur le circuit principal. Associée à Aryna Sabalenka, avec qui elle a remporté l'Open d'Australie, Elise Mertens a été éliminée en double au deuxième tour jeudi, par Jessica Pegula qui faisait la paire avec sa compatriote Bethanie Mattek-Sands. Elise Mertens a rejoint les quarts de finale en simple lors de huit de ses dix derniers tournois depuis août dernier, et pour la première fois à Dubaï.