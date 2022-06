L'Américaine, 40 ans, n'est plus apparue sur un court depuis un an et un abandon au premier tour à Wimbledon. Wimbledon (27 juin-10 juillet) avait précisément annoncé mardi aussi octroyer une invitation ("wild-card") à l'ancienne numéro 1 mondiale et sept fois victorieuse des Internationaux de Grande-Bretagne.

C'est ainsi sur gazon que la détentrice absolue du nombre de victoires en Grand Chelem (23) va reprendre sa carrière. Elle se situe à présent au 1.208e rang mondial au classement WTA.

Ons Jabeur est 4e mondiale en simple.

Serena Williams compte 73 titres WTA à son palmarès, 23 titres WTA en double et a passé 319 semaines en tant que N.1 mondiale en simple et 8 semaines comme N.1 mondiale en double.