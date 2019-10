Elise Mertens (WTA 18) n'était pas trop déçue après sa défaite, vendredi, contre Aryna Sabalenka (WTA 14) dans son match décisif du groupe Rose pour une place en demi-finale du WTA Elite Trophy, le Masters B, à Zhuhai.

La Limbourgeoise, 23 ans, s'est battue jusqu'au bout contre sa partenaire de double biélorusse, 21 ans, finissant par s'incliner 6-4, 3-6 et 7-5 après avoir effacé par deux fois un break de retard dans le dernier set. "Ce fut un match incroyable, terriblement accroché", a-t-elle dit à Belga après sa défaite. "Le service a fait la différence à la fin. Elle a très bien servi et lorsque sa première balle passe, c'est difficile d'entrer dans l'échange et de gagner le point. Elle a été très agressive également. J'aurais, pour ma part, peut-être pu rentrer un peu plus dans le terrain, mais je suis satisfaite de la manière dont j'ai joué. Le niveau de jeu était très élevé. Félicitations à Aryna. Et je lui souhaite d'aller encore plus loin dans ce tournoi."

Elise Mertens ne disputera donc pas les demi-finales de son dernier tournoi en simple de l'année, qu'elle achèvera normalement au 17e rang mondial. La N.1 belge peut désormais se préparer pour les WTA Finals, le vrai Masters, en double, à Shenzhen, la semaine prochaine, où elle retrouvera cette fois Aryna Sabalenka du même côté du filet.

"Cela fait partie du jeu d'affronter une bonne amie et j'ai pris cela comme un match normal", a-t-elle poursuivi. "Ce n'était pas non plus la première fois. Je suis très excitée à l'idée de disputer les WTA Finals. C'est déjà la deuxième fois. En outre, nous sommes l'une des têtes de série. Nous n'aurons pas beaucoup eu l'occasion de nous entraîner en double, mais nous allons tâcher de prendre beaucoup de plaisir. Et j'espère que nous ferons bonne figure", a-t-elle conclu.