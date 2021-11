Le duo classé 3e tête de série dans ce tournoi qui réunit les huit meilleurs duos de la saison a pris la mesure de la Chilienne Alexa Guarachi (WTA 14) et de l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 21), 6e tête de série. La partie s'est ponctuée sur le score de 7-6 (3), 6-2 après 1h23 de jeu.

L'autre match du groupe El Tajin a vu les Tchèques, premières tête de série, Barbora Krejcikova (WTA 3) et Katerina Siniakova (WTA 2) facilement prendre la mesure - 6-4, 6-1 - de la Canadienne Sharon Fichman (WTA 26) et de la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 23).

Cette paire, 8e classée dans ce tournoi, sera l'adversaire de Mertens et Hsieh dans le 2e match vendredi soir. La phase de groupes se terminera pour la paire belgo-taïwanais, samedi, face aux championnes olympiques Krejcikova et Siniakova.

Mercredi, lors de la première journée du groupe Tenochtitlan a vu la victoire des Japonaises Aoyama (WTA 6) et Ena Shibahara (WTA 6), tête de série N.3, aux dépens de la Croate Darija Jurak (WTA 10) et de la Slovène Andreja Klepac (WTA 25), tête de série N.7, 6-0 et 6-4. L'Américaine Nicola Melichar-Martinez (WTA 13) et la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12) qui forment la 4e tête de série, ont aussi fait respecter la hiérarchie en prenant le meilleur sur l'Australienne Samantha Stosur (WTA 24) et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 8), classée 5e au Mexique, 6-2 et 6-2.

Les deux premières équipes se qualifieront pour les demi-finales croisées.