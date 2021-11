L'Espagnole, qui doit sa première participation dans cette épreuve, grâce à son triomphe au tournoi d'Indian Wells en octobre, s'est imposée 7-6 (7/4), 6-4, aux dépens de la Grecque. Après sa défaite dans son premier match, la Biélorusse Aryna Sabalenka (N.1) a conservé ses chances d'en faire autant, en renversant la Polonaise Iga Swiatek (N.5) 2-6, 6-2, 7-5.

Badosa a pu s'appuyer sur un excellent service (10 aces) pour aligner un deuxième succès en autant de matches dans ce groupe "Chichen Itza", après celui obtenu face à Sabalenka jeudi. Après avoir été la plus solide au jeu décisif de la première manche, Badosa a su prendre le service adverse à 3-1 dans la seconde, mais s'est fait remonter à 4-4, après plusieurs occasions de double-break manquées. Elle a finalement recouvré son réalisme, pour immédiatement reprendre l'engagement de Sakkari, première Grecque à participer au Masters WTA, et conclure sur son jeu de service, sur sa troisième balle de match, en un peu plus de deux heures. Ce succès, conjugué à celui de Sabalenka en soirée, lui a permis de composter son ticket pour le dernier carré, en étant de surcroit assurée de finir en première position du groupe.

La qualification est de fait à portée de la N.2 mondiale, qui devra battre Sakkari lundi pour remplir cet objectif. Bien mal partie dans son match contre Swiatek, avec la perte du premier set, elle s'est battue pour remonter ce handicap, livrant une lutte acharnée dans le 3e set avec la Polonaise, qui a fini par craquer au 11e jeu en se faisant breaker à 6-5.

Classement du groupe Chichen Itza (Gagnés Perdus Sets Jeux)

1. Paula Badosa (Esp/N.7) 2 0 +4 +11 qualifiée

2. Maria Sakkari (Grè/N.4) 1 1 0 +3

3. Aryna Sabalenka (Blr/N.1) 1 1 -1 -6

4. Iga Swiatek (Pol/N.5) 0 2 -3 -8 éliminée

NB: les deux premières de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales. Si deux joueuses sont à égalité, le résultat de leur confrontation directe les départage. Si trois joueuses sont à égalité, elles sont départagées au nombre total de sets gagnés/perdus, voire au nombre total de jeux gagnés/perdus.