La N.2 belge gagne ainsi son deuxième tournoi sur gazon cette saison après le tournoi ITF de Surbiton en Grande-Bretagne il y a deux semaines. En finale, Van Uytvanck, 47e mondiale et tête de série N.1, s'est imposée en deux sets 6-4, 6-3 contre l'Italienne Sara Errani, 213e mondiale et ancienne N.1 mondiale en 2012. La rencontre a duré 1 heure et 8 minutes.

La Grimbergeoise remporte ainsi le 8e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA, le premier cette saison. Il y a deux semaines, elle avait déjà remporté le tournoi sur gazon de Surbiton en Grande-Bretagne.

Mardi, Greet Minnen, 88e mondiale et tête de série N.7, avait été éliminée au premier tour par l'Ukrainienne Kateryna Baindl (WTA 159) 7-6 (3), 6-2. Associée à la Slovaque Tereza Mihalikova, Minnen s'était qualifiée pour les quarts de finale en double mais le duo a déclaré forfait pour son match.

Également engagée en double aux côtés de la Tchèque Renata Voracova, Ysaline Bonaventure avait été battue au premier tour par les Russes Anastasia Potapova et Yana Sizikova (N.2).

Alison Van Uytvanck et Greet Minnen prendront la semaine prochaine la direction de l'Allemagne pour y disputer le tournoi WTA 250 de Bad Homburg, dernière étape avant Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de l'année, qui débute le 27 juin sur le gazon londonien