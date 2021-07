Maryna Zanevska, 27 ans et 165e mondiale, a remporté son premier titre sur le circuit principal.

Dimanche en Pologne, pour sa première finale, elle s'est imposée en deux sets devant la Slovaque Kristina Kucova (WTA 150) - 6-4, 7-6 (4) - après 1h51 de jeu en finale du tournoi de tennis sur terre battue de Gdynia en Pologne, une épreuve WTA 250 dotée de 235.238 euros. "Je suis plus nerveuse maintenant que pendant le match", a débuté Zanevska en rigolant après sa victoire dans la première édition du tournoi disputé sur les bords de la mer Baltique. "J'ai vécu mon rêve aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. J'ai plein de choses en tête, c'est dur de les rassembler. C'est un grand accomplissement pour moi."

Menée 0-3 après avoir perdu à deux reprises son engagement, la Belge de 27 ans est entrée petit à petit dans la rencontre. Sans paniquer, elle a retrouvé l'efficacité qui était la sienne durant la semaine pour revenir à 3-3. Zanevska a continué sur sa lancée contre une adversaire au jeu atypique, jouant à deux mains de chaque côté. Quelque peu fébrile au service, Kucova a réalisé trois doubles fautes dans le premier set, donnant la manche à la Belge (6-4).

Une nouvelle fois menée 0-3 dans le second set, la native d'Odessa a encore changé le cours du match en alignant 5 jeux de rang. Au moment de servir pour le titre, elle a concédé un nouveau break, cette fois confirmé par la Slovaque de 31 ans (5-5), qui disputait elle aussi sa première finale.

Zanevska avait confessé à l'issue de sa demie que son plus grand combat était mental et cela s'est encore vérifié lorsqu'elle a hérité de quatre balles de match à 6-5 mais elle n'a pu en convertir aucune (6-6). C'est donc au jeu décisif que les deux joueuses se sont joué le match. Plus régulière, la Belge a logiquement émergé (7-4).

Demi-finaliste à Lausanne la semaine dernière, ce qui constituait déjà une première pour la droitière, Zanevska écrit donc la plus belle ligne de son palmarès, qui renseignait jusqu'ici 18 titres ITF en simple.