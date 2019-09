Kirsten Flipkens et Alison Van Utvanck n'ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA International de Hiroshima, épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, mercredi, au Japon.

Le duo belge, tête de série N.2, a été battu 3-6, 6-4, 10/7 par la paire japonaise Misaki Doi/Nao Hibino. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.

Doi et Hibino croiseront à nouveau la route d'une paire belge au tour suivant puisqu'elles défieront Ysaline Bonaventure et Greet Minnen, victorieuses 7-6 (7/5), 6-7 (10/12), 10/7 mardi des Japonaises Erina Hayashi et Moyuka Uchijima, pour une place en demi-finales.

Van Uytvanck (WTA 63/N.3) et Flipkens (WTA 114) s'affronteront en 8e de finale du simple. Bonaventure (WTA 118), battue par Van Uytvanck, et Minnen (WTA 120) ont été éliminées au premier tour.