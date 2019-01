Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson, têtes de série numéro quatre, se sont hissées en finale du double dames du tournoi de tennis WTA International de Hobart, disputé sur surface dure et doté de 250.000 dollars, vendredi en Tasmanie.

Elles ont en effet battu la Russe Anastasia Potapova et l'Ukrainienne Dayana Yastremska 7-5, 6-4, en demi-finale. La rencontre a duré 1h27.

Flipkens et Larsson seront opposées en finale aux soeurs Taïwanaises Latisha Chan et Hao-Ching Chan, premières têtes de série du tournoi, qui ont pris le dessus en deux sets, 6-3, 6-4, sur la Roumaine Monica Niculescu et la Chinoise Zhaoxuan Yang, têtes de série numéro trois.

En cas de victoire Kirsten Flipkens, 33 ans, demi-finaliste à Auckland la semaine passée, inscrira un cinquième titre en double à son palmarès, le troisième avec Johanna Larsson, après Séoul en 2016, et Linz en 2018. Elle s'est également imposée en compagnie de la Slovaque Dominika Cibulkova à Rosmalen en 2017 et à Lugano aux côtés d'Elise Mertens en 2018.

Elle a aussi perdu cinq finales, dont trois la saison passée à Rosmalen (avec Kiki Bertens), à Nuremberg (avec Larsson) et à Budapest (avec Larsson).

Elle compte également un titre en simple à Québec en 2012.

A Hobart elle a perdu en quarts contre l'Américaine Sofia Kenin (WTA 56), finaliste.