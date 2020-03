Yanina Wickmayer poursuit son séjour aux Etats-Unis. Après avoir joué en février à Newport Beach (WTA 125K) en Californie, Midland (ITF W100) dans le Michigan et Nicholasville (ITF W100) dans le Kentucky, la N.6 belge dispute cette semaine le tournoi WTA 125K d'Indian Wells qui se joue en Californie sur surface dure et qui est rémunéré à hauteur de 125.000 dollars.

La Brabançonne flamande, classée 153e mondiale, ouvrait le tournoi lundi face à l'invitée Claire Liu, une Californienne de 19 ans qui pointe au 231e rang de la WTA, au stade des 32es de finale dont sont dispensées les seize premières têtes de série. Wickmayer s'est imposée en deux sets : 6-1 et 6-4, et à peine 1h12 de jeu. Les deux joueuses s'étaient déjà rencontrées il y a un mois en seizièmes de finale à Newport Beach. "Wicky", 30 ans, avait disposé de Liu encore plus aisément: 6-1 et 6-3.

En seizièmes de finale, Yanina Wickmayer retrouvera l'Américaine Madison Brengle (WTA 77), 7e tête de série, qui l'a battue cette saison tant à Newport Beach (huitièmes) qu'à Nicholasville (quarts). La native du Delaware mène 3-2 dans leurs duels.

Wickmayer (WTA 101 en double) joue également le double à Indian Wells en compagnie de l'Australienne Samantha Stosur (WTA 26). Elles débuteront face au duo qui associe la Russe Anna Kalinskaya (WTA 93) à l'Américaine Coco Vandeweghe (WTA 205).

Le tournoi WTA Premier Mandatory d'Indian Wells, un des plus importants du circuit, après les Grands Chelems et le Masters, dont le montant global des prix est situé à 8.542.680 dollars, se jouera au même endroit du 9 au 22 mars.