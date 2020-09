Le duo s'est en effet incliné face l'Américaine Kaitlyn Christian et la Mexicaine Giuliana Olmos (N.3) 6-3, 4-6 et 10/8 au super jeu décisif en 1 heure et 30 minutes de jeu.

Engagées en simple, Alison Van Uytvanck (WTA 60), au 2e tour, et Greet Minnen (WTA 107), au premier, ont été éliminées.