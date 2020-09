Van Uytvanck avait été battue dès le premier tour de l'US Open la semaine dernière à New York.

Outre Van Uytvanck, Greet Minnen (WTA 107) était également présente dans le tableau final du tournoi doté de 275.000 dollars. Elle s'est inclinée mercredi au premier tour devant la qualifiée tchèque Tereza Martincova (WTA 136) sur le score de 7-6 (5), 6-3.

Minnen et Van Uytvanck, en couple en dehors des courts, disputent ensemble le double. Le duo belge a profité mardi de l'abandon de la Russe Natela Dzalamidze et de la Japonaise Miyu Kato pour se hisser au 2e tour. Elles affronteront vendredi l'Américaine Kaitlyn Christian et la Mexicaine Giuliana Olmos pour une place dans le dernier carré.