Elise Mertens, 25 ans, 17e mondiale, a battu au deuxième tour la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 86), en trois sets - 6-4, 4-6, 6-1- au bout d'un gros duel de 2 heures et 18 minutes de match.

Rien ne fut simple cependant dans le premier set pour la joueuse belge qui fut menée 0-3 et 2-4 avant de renverser la vapeur pour remporter la première manche (6-4) en 47 minutes. La suite ne fut pas plus aisée pour Elise Mertens qui voyait son adversaire remporter la seconde manche sur le même score (4-6) et dans le même laps de temps (46 minutes).

Le 3e et dernier set commençait bien pour Elise Mertens qui prenait le service de la Suissesse dès le premier jeu pour confirmer ensuite (2-0). La Belge répétait l'opération (4-0) pour filer vers le gain du match (6-1).

Viktorija Golubic, 28 ans, restait sur deux finales lors de ces deux dernières sorties WTA, au mois de mars, à Lyon puis à Monterrey au Mexique.

La numéro 1 belge affrontera pour une place dans le dernier carré la Tchèque Katerina Siniakova, 8e mondiale, 24 ans, victorieuse de son côté mercredi déjà de la Française Kristina Mladenovic, 6e au classement mondial, 27 ans, 6-4, 3-6, 6-4.

Elise Mertens mène 3 à 0 face à Siniakova sur le circuit WTA, trois rencontres disputées en 2019 à Sydney, Doha et Wuhan, sur surface dure à chaque fois.

Associée à la Russe Veronika Kudermetova, Elise Mertens avait franchi le cap du premier tour du double mercredi.

Elise Mertens, 5e joueuse mondiale en double, et Veronika Kudermetova (WTA 26 en double), avaient battu en entrée les Turques Cagla Buyukakacay (WTA 276 en double) et Pemra Ozgen (WTA 770 en double) en deux manches sur un double 6-2.

En quarts de finale, Mertens et Kudermetova, têtes de série numéro 1, joueront contre la Slovène Dalila Jakupovic et la Russe Yana Sizikova.

