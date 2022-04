WTA Istanbul: Greet Minnen éliminée en trois sets par Jil Teichmann au 1er tour

Tennis

Greet Minnen a été éliminée mardi au premier tour du tournoi WTA 250 d'Istanbul, joué sur terre battue et d'une dotation de 239.477 dollars La N.4 belge, qui occupe la 78e place mondiale, a été battue 6-3, 6-7 (2/7), 6-3 en 2 heures et 28 minutes par la gauchère suisse Jil Teichmann, 37e au classement WTA et 5e tête de série en Turquie.