Classée 66e mondiale en double, la Campinoise de 24 ans jouait associée à la Slovaque Tereza Mihalikova (WTA 94). Elles ont été battues 6-1, 7-5 par la paire composée de la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 137) et de la Russe Anastasia Potapova (WTA 122).

Au 2e tour (quarts de finale),Rebecca Peterson et Anastasia Potapova rencontreront la Géorgienne Oksana Kalashnikova (WTA 84) et la Japonaise Miyu Kato (WTA 81), qui ont battu 6-4, 6-4 les Russes Marina Melnikova (WTA 262) et Anastasia Tikhonova (WTA 213). Celles-ci ont remplacé dans le tableau Alison Van Uytvanck (WTA 72) et l'Américaine Caty McNally (WTA 13 en double), 2e tête de série du double, après le forfait de la Belge, malade.