Kim Clijsters n’est pas encore parvenue à mettre toutes les pièces du puzzle en place.

Un peu plus d’un an après l’annonce de son retour à la compétition et au lendemain de sa communication confirmant sa non-participation à Roland-Garros et peut-être l’arrêt définitif de sa saison 2021, il était temps de faire un bilan du come-back de Kim Clijsters. Un come-back perturbé par la crise du Covid-19, qui a mis le circuit à l’arrêt pendant plusieurs mois.