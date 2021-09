La Limbourgeoise, 16e mondiale et tête de série N.2, a été battue en deux sets par la Tchèque Marketa Vondrousova, 35e mondiale et tête de série N.5. La partie s'est ponctuée sur le score 7-5, 6-2 après 1h37 de jeu. Elise Mertens menait 3-5 dans la première manche quand la machine s'est enrayée. Perdant son engagement à deux reprises, elle a manqué deux balles de set avant de voir son adversaire inverser la tendance (7-5).

La gauchère tchèque, 22 ans, un titre WTA au compteur et médaillée d'argent aux JO de Tokyo, a confirmé dans la seconde manche. Elle n'a concédé aucune balle de break, contrairement à la N.1 belge, qui a abandonné son service à deux reprises. Sans trembler, Vondrousova a validé son ticket pour le dernier carré.

Plus tôt dans la journée, trois joueuses belges se sont qualifiées pour la finale du double. En effet, Greet Minnen et Alison Van Uytvanck rejoignent Kimberley Zimmermann en finale en double se sont imposées en deux sets 6-3, 7-6 (2) en 1h26 contre les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Ninomiya, têtes de série N.3. Elles défieront Kimberley Zimmermann en finale. Associée à la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, la Bruxelloise s'est qualifiée pour la finale plus tôt vendredi après leur victoire en deux sets 6-4, 6-2 en 1h12 contre les Russes Vitalia Diatchenko et Yana Sizikova.

En simple, Minnen, 78e mondiale, a été éliminée au deuxième tour par la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 84) alors que Van Uytvanck s'est inclinée d'entrée devant Vondrousova.