La Campinoise s'est imposée en trois sets 4-6, 6-2, 6-4 et 2h09 de jeu face à la Néerlandaise Arantxa Rus, 79e mondiale et tête de série N.8

Il s'agissait du troisième affrontement entre les deux joueuses. Minnen avait remporté le premier à Shrewsbury en 2018 et Rus s'était imposée en 2019 à Singapour. En quarts de finale, la native de Turnhout affrontera la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 130) qui a éliminé en soirée la Française Caroline Garcia, 47e mondiale et tête de série N.3, sur le score sans appel de 6-1 et 6-2 en 1h04.

Après le forfait de Kirsten Flipkens (cheville), Minnen est la seule Belge engagée dans le tableau final à Lyon.