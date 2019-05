Demi-finaliste cette semaine à Rabat, au Maroc, Alison Van Uytvanck était déjà à l'oeuvre dimanche dans le gros tournoi WTA Premier de Madrid, disputé sur terre battue et d'une dotation de 7.021.128 euros. La N.2 belge, 52e mondiale, avait la délicate mission de débuter l'épreuve face à la 19e joueuse au classement WTA Belinda Bencic. La Suissesse de 22 ans, qui a gagné à Dubaï et atteint les demi-finales à Indian Wells cette année, s'est imposée en deux sets : 6-4 et 6-3. La partie s'est terminée après 1 heure et 21 minutes de jeu.

Comme dans sa demi-finale dans la capitale marocaine, Van Uytvanck a été lâchée par sa mise en jeu, en particulier dans le 2e set. Si elle sauva quatre balles de break dans le premier jeu, elle perdit les quatre suivants. Pertes qu'elle ne compensa que par deux breaks.

Il s'agissait du 5e duel entre les deux joueuses, le premier sur terre battue, et le 2e de l'année. Bencic avait battu la Grimbergeoise de 25 ans 6-4, 6-1 en 32e de finale à Indian Wells. Elle mène désormais 4-1 dans leurs confrontations directes.

Au 2e tour, la Suissesse sera opposée à l'ancienne lauréate de Roland-Garros, en 2009, la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 109) qui a créé à 33 ans la surprise en sortant la partenaire d'Elise Mertens en double la Bélarusse Aryna Sabalenka, 10e mondiale,7-5 et 6-4.

Plus tard dans la journée Elise Mertens (WTA 18) débutera face à la la qualifiée slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 24 ans, 103e mondiale.

Samedi, Kirsten Flipkens (WTA 59) a été battue au premier tour par la 13e mondiale la Lettone Anastasija Sevastova 0-6, 6-3, 6-2.