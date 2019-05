Elise Mertens, associée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, s'est incliné au deuxième tour (huitièmes de finale) du tournoi de tennis WTA Premier de Madrid, joué sur terre battue et doté de 7.021.128 euros, mardi dans la capitale espagnole.

La paire, tête de série N.4 et exemptée de premier tour, a été battue par les Roumaines Irina Bara et Mihaela Buzarnescu sur le score de 1-6, 6-3 et 10/7 après 74 minutes de jeu.

Lauréates ensemble du 'Sunshine Double' il y a quelques semaines, le doublé Indian Wells - Miami, elles restaient sur dix victoires de rang.

Mertens a également été battue d'entrée en simple. En effet, la N.1 belge a été éliminée par la qualifiée slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 24 ans, 103e mondiale, dès le premier tour. Mertens s'est inclinée 7-5 et 7-6 (7/5) après 2h16.

Alors qu'elle avait connu une saison 2018 sur ocre riche de deux titres (Lugano et Rabat), la Limbourgeoise est cette année en difficulté. En effet, elle n'est parvenue qu'à remporter deux matches sur cinq, statistique plutôt préoccupante à trois semaines de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem.

A noter que Sabalenka, 10e mondiale, a elle aussi été battue d'entrée en simple. La Biélorusse de 21 ans a subi la loi de la Russe Svetlana Kuznetsova, 33 ans et retombée à la 101e place mondiale, lauréate de Roland-Garros 2009 et de l'US Open 2004.