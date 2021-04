Un petit tour et puis s'en va pour Elina Svitolina sur la terre battue madrilène. L'Ukrainienne, 5e mondiale, s'est inclinée au terme d'une bataille de 2h36 contre la Suissesse Jill Teichmann (WTA 40). Malgré le gain du premier set, la récente demi-finaliste à Stuttgart a été battue 3-6, 6-4, 7-6 (7/5). En début de journée dans ce tournoi WTA 1000, la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 10), la Britannique Johanna Konta (WTA 18) et l'Allemande Angelique Kerber (WTA 26) ont toutes franchi l'éceuil du premier tour.

L'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale et lauréate à Stuttgart la semaine dernière, entrera en lice contre l'Américaine Shelby Rogers (WTA 43).

Finaliste à Istanbul dimanche, Elise Mertens (WTA 16/N.13) jouera son match du premier tour vendredi contre la Chinoise Shuai Zhang (WTA 44). Mertens, 25 ans, et Zhang, 32 ans, se sont rencontrées à deux reprises sur le circuit, chaque fois en 2018. Zhang l'avait emporté à Pékin et Mertens à Montréal, à chaque fois en trois sets et sur surface dure. Shuai Zhang a disputé cinq tournois depuis le mois d'octobre dernier sans jamais parvenir à passer le cap du premier tour.