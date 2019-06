Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du ournoi de tennis WTA International de Majorque, épreuve sur herbe dotée de 250.000 dollars, vendredi à Palma de Majorque. La Limbourgeoise, 21e mondiale et 4e tête de série, s'est inclinée en trois sets 1-6, 6-1, 6-3 face à l'Américaine Sofia Kenin, 30e mondiale et 7e tête de série. La rencontre a duré 1 heure et 51 minutes.

Elise Mertens était la dernière joueuse belge en lice en simple.

Alison Van Uytvanck (WTA 57) avait été éliminée au deuxième tour, Ysaline Bonaventure (WTA 118), issue des qualifications, au premier tour. Kirsten Flipkens (WTA 80) avait été sortie au premier tour par Sofia Kenin. Greet Minnen (WTA 128) n'avait elle pas réussi à s'extraire des qualifications.