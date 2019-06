Associée à la Chinoise Shuai Zhang, Elise Mertens a été éliminée en quarts de finale du tournoi de double à l'Open de Majorque de tennis, une épreuve WTA sur gazon dotée de 250.000 dollars, jeudi.

Formant la première tête de série, Mertens et Zhang ont perdu contre la Suissesse Belinda Bencic et la Slovaque Viktoria Kuzmova, en deux manches: 6-0, 6-2 et 49 minutes de jeu à peine.

Plus tôt dans la journée, Kirsten Flipkens et la Suédoise Johanna Larsson, têtes de série N.2, s'étaient qualifiées elles pour les quarts de finale seulement, s'imposant au premier tour contre la Portoricaine Monica Puig et la Lettone Anastasija Sevastova 6-3, 6-2.

En quarts de finale, Flipkens et Larsson affronteront l'Australienne Monique Adamczak et la Géorgienne Oksana Kalashnikova.

Dans l'épreuve du simple, il ne reste plus qu'Elise Mertens en lice. La numéro 1 belge, 4e tête de série, 23 ans, 21e joueuse du monde, sera opposée l'Américaine Sofia Kenin (N.7), 20 ans, 30e au classement WTA, qui avait éliminé Kirsten Flipkens (WTA 80) au premier tour.