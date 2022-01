Elle est associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo dans cette épreuve australienne sur surface dure d'une dotation globale de 239.477 dollars. La Campinoise, qui fêtera son 36e anniversaire le 10 janvier, a été sur la brèche pendant 2h12 avant de s'imposer 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) et 10/3 aux dépens des Américaines Desirae Krawczyk et Christina McHale.

En quarts de finale, Flipkens, qui ne joue que le double à Adelaïde étant désormais 311e au classement mondial en simple, pourrait être opposée à Greet Minnen. Celle-ci joue en compagnie de l'Australienne Ellen Perez avec qui elle compose la 4e tête de série. Elles doivent rencontrer la paire australienne Destanee Aiava/Lizette Cabrera au premier tour.

Alison Van Uytvanck éliminée d'entrée aussi en double

Alison Van Uytvanck, 87e mondiale en double, a été sortie dès le premier tour du double au tournoi de tennis WTA 250 de Melbourne Summer Set 1, joué sur surface dure et doté de 239.477 dollars, mercredi en Australie. La Grimbergeoise de 27 ans, qui faisait équipe avec la jeune Danoise de 19 ans Clara Tauson, a été dominée 6-3 et 6-2 par le duo américian, classé 2e tête de série, Asia Muhammad/Jessica Pegula. La rencontre n'a duré que une heure et une minute.

Mercredi, Alison Van Uytvanck s'était inclinée au premier tour du simple du tournoi de Melbourne Summer Set 2, l'autre tournoi WTA 250 disputé dans la ville australienne. La N.2 belge, 58e mondiale, avait été battue en trois sets et après un peu moins de deux heures de jeu par l'Américaine de 20 ans Amanda Anisimova (WTA 78) sur le score de 7-6 (7/5), 1-6 et 7-5.

Greet Minnen battue pour son entrée en scène en 2022

Greet Minnen a manqué sa première apparition en compétition en 2022. La Campinoise de 24 ans, 80e mondiale, s'est inclinée au premier tour du tournoi de tennis WTA 250 de Melbourne Summer Set 2, joué sur dur et doté de 239.477 dollars, mercredi en Australie.

Minnen a été éliminée par la Russe de 20 ans, Kamilla Rakhimova (WTA 120), issue des qualifications, sur le score de 7-5 et 7-5 après un duel qui a duré 1h55. Deux autres Belges étaient engagées en simple dans ce tournoi. Alison Van Uytvanck (WTA 58) s'est inclinée au premier tour devant l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 78) sur le score de 7-6 (7/5), 1-6 et 7-5 alors qu'Elise Mertens (WTA 21/N.2) a déclaré forfait avant son premier tour en raison d'une gêne à la cuisse. Minnen aura l'occasion de se reprendre en disputant le double dans le tournoi Melbourne Summer Set 1. Elle le joue en compagnie de l'Australienne Ellen Perez avec qui elle compose la 4e tête de série. La paire australienne Destanee Aiava/Lizette Cabrera leur sera opposée au premier tour.