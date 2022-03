Au 2e tour (huitièmes de finale) de ce tournoi floridien joué sur surface dure et doté de 8.584.055 dollars, elles ont battu la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 16) et l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 21), la 7e tête de série,. Elle se sont imposées en deux manches 6-2 et 6-4 en 1h14.

Flipkens/Mirza joueront leur place en demi-finales face à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 170) et la Chinoise Zhaoxuan Yang (WTA 34).

Elise Mertens (WTA 3) et la Russe Veronika Kudermetova (WTA 6), qui forment la tête de série N.1, sont également qualifiées pour les quarts de finale.