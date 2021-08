La Belge, 61e joueuse mondiale et première tête de série des qualifications, a battu dimanche l'Allemande Jule Niemeier (WTA 148) au deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi canadien. La N.2 belge, 27 ans, s'est imposée 6-7 (4), 6-0, 6-3 après 2h23 de jeu. Associée à la Slovène Polona Hercog, Van Uytvanck affrontera l'Américaine Emina Bektas et la Britannique Tara Moore au premier tour du double.

Elise Mertens (WTA 17) est assurée de disputer le tableau final, où elle rencontrera au premier tour l'Italienne Camila Giorgi (WTA 71), qu'elle a battue lors de leur seul duel précédent, en 2019 à Osaka, en quart de finale.

Mertens disputera aussi le tableau du double, en compagnie d'Aryna Sabalenka. Têtes de série N.1, elles sont exemptées de premier tour. La paire belgo-biélorusse a remporté ensemble l'US Open et l'Open d'Australie. La Limbourgeoise a remporté Wimbleon avec Su-Wei Hsieh.