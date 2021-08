WTA Montréal: tombeuse d'Elise Mertens au premier tour, Camila Giorgi va jusqu'en finale

Tennis

La Tchèque Karolina Pliskova (N.4) et l'Italienne Camila Giorgi s'affronteront dimanche en finale du tournoi WTA 1000 de Montréal, épreuve jouée sur surface dure et dotée de 1.835.490 dollars, après avoir écarté respectivement la numéro 3 mondiale, la Biélorusse Aryna Sabalenka (N.1) et l'Américaine Jessica Pegula samedi en demi-finales. Pliskova a battu Sabalenka 6-3, 6-4, et Giorgi s'est imposée face à Pegula 6-3, 3-6, 6-1.