Associée à la Suédoise Johanna Larsson, Kirsten Flipkens (N.4) a été éliminée au premier tour du double au tournoi de tennis de Nurenberg, en Allemagne, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, dimanche.

Kirsten Flipkens et Johanna Larsson ont été battues par la Chilienne Alexa Guarachi et l'Américaine Sabrina Santamaria en deux sets 6-3, 7-5 au bout d'une heure et 18 minutes de jeu.

Dans le tableau du simple, Kirsten Flipkens (N.6), 33 ans, 60e mondiale, sera opposée mardi au premier tour à la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 93), 29 ans. Cirstea a remporté leur seul duel sur le circuit WTA, mais qui remonte déjà à 2008 à Athènes, sur terre battue, 6-3, 7-5.