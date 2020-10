Sur le ciment de la cité tchèque, la N.1 belge de 24 ans n'a mis que 1h13 et deux sets (6-2 et 6-3) pour s'imposer au premier tour aux dépens de l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 30), 19 ans, demi-finaliste l'année dernière à Roland Garros. Au deuxième tour, Mertens affrontera la joueuse locale Karolina Muchova (WTA 28), qui n'a laissé aucune chance à la Chinoise Shuai Zhang (WTA 35) renvoyée aux vestiaires sur le score sans appel de 6-1 et 6-1.

Mertens, a aussi franchi avec succès le premier tour du double mardi, aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka. La paire, première tête de série à Ostrava, a dû batailler 5-7, 6-1 et 10/5 avant de prendre le meilleur sur la Tchèque Jesika Maleckova et la Slovaque Chantal Skamlova. La Lettonne Jelena Ostapenko et la Russe Vera Zvonareva les attendent au prochain tour.