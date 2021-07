La Tchèque Barbora Krejcikova, 13e joueuse mondiale et tête de série N.2, n'a laissé aucune chance à sa compatriote Tereza Martincova (WTA 78/N.8), dominée 6-2, 6-0 en 1 heure 5 minutes, dimanche, en finale du tournoi de tennis WTA 250 de Prague, épreuve sur surface dure dotée de 235.238 dollars. Krejcikova, 25 ans, s'offre un troisième titre dans sa carrière, tous conquis cette saison, après ses succès à Strasbourg et à Roland-Garros. La Tchèque a aussi été battue en finale à Dubaï cette année et à Nuremberg en 2017.

Martincova, 26 ans, disputait sa première finale. Elle avait éliminé Greet Minnen (WTA 110/N.9) en demi-finale.