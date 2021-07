Ce sera le premier duel sur le circuit entre les deux tenniswomen belges, respectivement âgées de 23 et 26 ans. Minnen reste sur une première participation dans le tableau final de Wimbledon. Elle a été éliminée d'entrée par l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 75), futur quart-de-finaliste sur le gazon londonien. La Stavelotaine a elle été battue au 2e tour des qualifications au All England Club et s'est inclinée vendredi en quarts de finale sur la terre battue de Hambourg.

Devant son public, Petra Kvitova (WTA 10) est la tête de série N.1 d'un tournoi remporté en 2020 par la Roumaine Simona Halep.