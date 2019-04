Greet Minnen et Ysaline Bonaventure se sont toutes les deux qualifiées pour le troisième et dernier tour des qualifications pour le tournoi de tennis WTA de Rabat, épreuve sur terre battue dotée de 250.000 dollars, dimanche au Maroc.

Greet Minnen, 21 ans, 192e mondiale, a battu au deuxième tour la Française de 21 ans aussi, Tan Harmony (WTA 264) en deux sets, 6-2, 7-6 (7/2) en 1 heure et 26 minutes de match.

Au dernier tour, Greet Minnen sera opposée soit à la Française Fiona Ferro (N.1), 22 ans, 90e mondiale, dont la moitié de la famille habite dans les Ardennes, soit à l'Italienne Sara Errani (WTA 207), 31 ans.

Ysaline Bonaventure (N.4), 24 ans, 122e mondiale, a de son côté assuré son billet pour le 3e tour en prenant la mesure de la Polonaise Magdalena Frech (WTA 173), 21 ans, en trois sets: 6-2, 6-7 (3/7) et 6-1 en un peu plus de deux heures de jeu (2 heures et 5 minutes).

La Staveloise n'est plus qu'à un match du tableau final. Le dernier obstacle sur sa route sera la Roumaine Irina Bara (WTA 186), 24 ans.

Greet Minnen va tenter de se qualifier pour le troisième tournoi WTA de sa carrière elle qui fut battue au 2e tour à Stuttgart par la 3e joueuse du monde, la Tchèque Petra Kvitova la semaine dernière. Minnen avait créé la sensation en éliminant la Slovaque Dominika Cibulkova, 33e mondiale, au premier tour.

Au début de l'année à Hobart, Greet Minnen avait déjà réussi l'exploit de rejoindre les quarts de finale, avant d'être sortie par la Française Alizé Cornet. Encore 348e à la WTA début janvier, la Belge pointera aux alentours de la 150e place lundi prochain, lors de la parution du nouveau classement.

Avec Ysaline Bonaventure, Greet Minnen va tenter de rejoindre trois autres Belges dans le tableau final.

Elise Mertens (WTA 18) avait remporté ce Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem l'an dernier, elle jouera contre Kirsten Flipkens (WTA 59) au premier tour. Alison Van Uytvanck (WTA 51) est aussi dans le tableau final.