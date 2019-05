Ysaline Bonaventure a rejoint Alison Van Uytvanck en quarts de finale du Grand Prix de Son Altesse Sérénissime La Princesse Lalla Meyrem de tennis.



La Stavelontaine, 122e mondiale, qui a réussi à s'extraire des qualifications, a gagné son match du 2e tour de cette épreuve WTA Internationale sur la terre battue de Rabat dotée de 250.000 dollars. La gauchère de 24 ans a pris le meilleur sur la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67) en trois sets 6-4, 2-6 et 6-3, après 1h52 de jeu au terme d'un premier match entre elles. Plus tôt dans la journée Alison Van Uytvanck (WTA 52), 25 ans, avait éliminé dans la capitale marocaine l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 149) 6-4 et 6-0 en 1h12 au 2e tour.

Les deux Belges se sont rencontrées à une reprise lors d'un match de Bundesliga la saison passée sur terre battue. La Grimbergeoise avait gagné 6-3, 7-5.

Une troisième Belge est encore en lice dans le tableau du simple : Elise Mertens qui est tenante du titre et première tête de série. La N.1 belge, 18e mondiale, rencontera en fin de programme mercredi, la Serbe Ivana Jorovic (WTA 99) avec en vue une place en quarts de finale.