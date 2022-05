La numéro 1 belge a confirmé sur les réseaux sociaux jeudi qu'elle devait encore faire l'impasse sur ce rendez-vous WTA 1000 sur terre battue doté 2.527.250 dollars.



Elise Mertens, 26 ans, 28e joueuse du monde, se remet d'une blessure à la jambe encourue à Istanbul au premier tour le 20 avril et qui l'a tenue écarté déjà du tournoi WTA 1000 de Madrid cette semaine. "Je récupère bien et je fais tout pour revenir sur le court le plus vite possible pour jouer des matches. Malheureusement, je ne pourrai pas disputer le tournoi de Rome cette année."