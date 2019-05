Elise Mertens a été battue au premier tour des Internationaux d'Italie de tennis, le tournoi WTA Premier sur terre battue doté de 3.452.538 dollars, lundi à Rome. La N.1 belge, 20e mondiale, s'est inclinée en trois sets 7-5, 3-6 et 7-6 (7/4), non sans avoir sauvé huit balles de match, face à l'Américaine Venus Williams (WTA 50). La rencontre a duré 3 heures.

Elise Mertens peut nourrir des regrets après sa 4e défaite dès son entrée en lice en cinq tournois joués sur terre battue cette saison. Seul celui de Rabat lui a permis de gagner deux matchs sur l'ocre. Sinon, elle a rangé ses raquettes immédiatement à Charleston, Stuttgart, Madrid et lundi à Rome.

Menée 4-2, Mertens a renversé la tendance dans la manche initiale et s'est retrouvée avec l'avantage au marquoir 4-5 service à suivre. Deux breaks consécutifs réalisés par l'aînée des Williams ont fait basculer définitivement le set en sa faveur.

Mertens égalisa à une manche partout après avoir aligné trois jeux consécutifs après 3-3.

Dans le set décisif, Mertens mena 0-1 mais céda les cinq jeux suivants (5-1). La partie était jouée ? Pas du tout. Elle rebondit dans le 8e jeu. La Belge y sauva six balles de match pour survivre (5-3). Dans le 10e jeu, ce sont deux balles de match supplémentaires qu'Elise écarta (5-5) et contre toute attente, après un break de chaque côté, le jeu décisif devait désigner la qualifiée. Là encore, la bagarre fut serrée. La 9e balle de match de Venus fut toutefois décisive (7/4).

Venus Williams, ancienne numéro 1 mondiale aux 49 titres WTA (dont 7 du Grand Chelem), âgée de 38 ans, compte désormais trois succès en autant de rencontres avec la résidente limbourgeoise de 23 ans. En 2017, elle s'était imposée à Roland Garros en 16e de finale (6-3, 6-1) puis au 1er tour à Wimbledon (7-6 (9/7), 6-4).

Au 2e tour, Venus retrouvera sa petite soeur Serena Williams (WTA 11/N.10), qui a battu la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 64), issue des qualifications, sur le score de 6-4, 6-2 et 1h15 de jeu. Serena disputait à cette occasion de son premier match depuis son élimination en seizièmes à Miami au mois de mars.

Elise Mertens, seule Belge présente au Foro Italico, dispute aussi le double. Elle s'aligne avec sa partenaire habituelle la Bélarusse Aryna Sabalenka. Ensemble, elles composent l'équipe classée 4e tête de série et à ce titre sont dispensées de premier tour. En huitièmes de finale, elles rencontreront les vainqueurs du duel entre la paire formée d'Aliaksandra Sasnovich/Lesia Tsurenko (Blr/Ukr) et les invitées italiennes Anastasia Grymalska et Girogia Marchetti.