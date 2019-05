La Tchèque Karolina Pliskova a remporté dimanche le tournoi WTA de Rome, épreuve sur terre battue dotée de 3.452.538 euros.

Pliskova, 7e mondiale et 4e tête de série, a battu en finale la Britannique Johanna Konta, 42e mondiale, en deux sets 6-3, 6-4 et 1 heure et 25 minutes de match.

Karolina Pliskova, 27 ans, a ajouté un 13e titre à son palmarès, le second cette année après Brisbane.

La Tchèque, ancienne N.1 mondiale, n'avait jamais atteint les demi-finales à Rome avant cette année.

Johanna Konta, 28 ans, ancienne membre du Top 10 en 2016 et 2017, disputait dimanche sa 8e finale sur le circuit WTA. Elle compte trois titres à son palmarès, tous sur surface dure: en 2016 à Stanford et l'année suivante à Sydney et Miami.