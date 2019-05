Serena Williams (WTA 11/N.10) a remporté son premier match sur terre battue de la saison à l'occasion du premier tour du tournoi de tennis WTA Premier de Rome, doté de 3.452.538 dollars, lundi en Italie.

Dans des conditions assez venteuses sur le court central romain, l'Américaine de 37 ans a battu la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 64), issue des qualifications, sur le score de 6-4, 6-2 après 75 minutes de match grâce à 28 coups gagnants pour 22 fautes directes. Serena Williams n'avait plus joué sur ocre depuis le 2 juin 2018 et sa victoire au 3e tour à Roland-Garros. Deux jours plus tard en huitièmes de finale, elle avait dû déclarer forfait avant son match contre Maria Sharapova à cause de douleurs au niveau du pectoral droit. L'Américaine était tout simplement incapable de servir.

La protégée de Patrick Mouratoglou, 37 ans et 23 sacres en simple en Grand Chelem au compteur, défiera au second tour soit sa sœur Venus Williams (WTA 50), invitée par les organisateurs, soit la N.1 belge Elise Mertens (WTA 20).

Venus Williams et Mertens s'affronteront en cours de journée au Foro Italico.