La Roumaine, 28 ans, menait 6-0, 2-1 après 32 minutes de jeu quand Pliskova, tombeuse d'Elise Mertens en quarts, a jeté l'éponge, visiblement diminuée.

C'est le premier titre à Rome pour Simona Halep après avoir perdu ses deux premières finales en 2017 et 2018. La droitière de Constanta n'a plus été battue depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie fin janvier. Depuis lors, elle a remporté les tournois de Dubaï, en battant Mertens en finale, Prague et désormais Rome.

Elle avait décidé de faire l'impasse sur la tournée américaine (Cincinnati et US Open) pour rester concentrée sur la terre battue et Roland-Garros, dont le tournoi principal débute dimanche.