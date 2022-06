Van Uytvanck, 46e joueuse mondiale, a été battue 6-3, 3-6, 7-6 (7/5) par la Bélarusse Aryna Sabalenka, sixième mondiale et tête de série N.1, après 2 heures et 4 minutes de jeu. En forme après sa victoire à Surbiton la semaine passée, Van Uytvanck défiait Sabalenka forte d'une série de sept succès de suite, dont un convaincant sur Elise Mertens au tour précédent. La Grimbergeoise commençait bien, prenant le service de son adversaire dans le troisième jeu. Mais elle voyait Sabalenka débreaker pour revenir à 3-3 puis faire un break pour mener 5-3 et ensuite gagner la manche.

Dans le deuxième set, un break, dans le deuxième jeu, suffisait à Van Uytvanck pour revenir à une manche partout.

A 6-5, Van Uytvanck repoussait deux balles de match de Sabalenka, la poussant au jeu décisif. La Bélarusse prenait rapidement le large (6/2) et héritait de quatre balles de match. La N.2 belge ne s'avouait pas vaincue et revenait jusqu'à 6/5 avant de céder.

Sabalenka mène désormais 2 victoires à 1 face à Van Uytvanck.

La Bélarusse pourrait rencontrer une autre Belge en demi-finale, Kirsten Flipkens (WTA 308), qui affronte plus tard l'Américaine Shelby Rigers (WTA 42).