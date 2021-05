Van Uytvanck et Minnen ont été battues par l'Allemande Julia Wachaczyk et la Française Elixane Lechemia sur la marque de 6-0, 2-6 et 11/9 en 1h10 de jeu.

Dans le tableau du simple, Greet Minnen, 23 ans, 129e au classement WTA, avait passé le cap de la Brésilienne Luisa Stefani, 771e mondiale, 23 ans aussi, issue des qualifications, au premier tour: 6-4, 3-6 et 6-4.

Greet Minnen jouera au deuxième tour contre la Suissesse Viktorija Golubic, 28 ans, 84e mondiale pour une place en quarts de finale.

Lundi, Alison Van Uytvanck, 27 ans, 68e joueuse mondiale, avait par contre été éliminée par a Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 26 ans, 115e mondiale, en trois sets 2-6, 7-5 et 6-3.