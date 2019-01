Issue des qualifications, Ysaline Bonaventure (WTA 148) s'est imposée 6-4, 7-6 (3) après 1h40 de jeu contre la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 38) au premier tour du tournoi de tennis WTA Premier de Saint-Pétersbourg, épreuve disputée sur surface dure et dotée de 823.000 dollars, mardi en Russie.

Après un début de match poussif et quelques erreurs en revers, Bonaventure a vu Siniakova mener 0-3. Retrouvant ensuite le fil de son jeu, alternant longueur de balle et attaques précises, la Stavelotaine a remporté six des sept prochains jeux, empochant la première manche (6-4).

Le second set, disputé, a vu Bonaventure faire le break dans le 7e jeu (4-3) mais la Tchèque, 22 ans et N.1 mondiale en double, a directement refait son retard. Au tie-break, la Belge de 24 ans s'est montrée la plus performante au service, ponctuant la rencontre sur un ace (7-3).

C'est la troisième fois de sa carrière qu'elle s'impose contre une joueuse du top 50 après avoir déjà écarté la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 45) dimanche au dernier tour des qualifications.

Avec la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 8/N.2), un nouveau défi attend la Belge au deuxième tour du tournoi russe.

Bonaventure continue donc sur la lancée de sa participation au tableau final de l'Open d'Australie, où elle a disputé un premier tour en Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. Avant Melbourne Park, il fallait remonter au tournoi de Washington en juillet 2018 pour voir la Liégeoise disputer un tableau final d'un tournoi WTA.

Lundi, le duel belgo-belge entre Alison Van Uytvanck (WTA 52) et Kirsten Flipkens (WTA 55) a tourné en faveur de Van Uytvanck, qui s'est imposée 6-2, 6-4. La joueuse de Grimbergen, 24 ans, défiera au 2e tour la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 10), dispensée du premier en tant que 4e tête de série.

Mercredi, Van Uytvanck et Flipens, associées en double, affronteront au premier tour la Russe Yana Sizikova et la Polonaise Paula Kania.