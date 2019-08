Elise Mertens a été éliminée au 2e tour du tournoi de tennis WTA Premier de San Jose, épreuve sur surface dure dotée de 876.183 dollars, jeudi aux Etats-Unis.

La Limbourgeoise, 20e joueuse mondiale, s'est inclinée en deux sets 6-3, 6-3 en 1 heure et 34 minutes face à l'Américaine Kristie Ahn, 178e mondiale.

Demi-finaliste il y a un an à San José, Elise Mertens, 23 ans, est 3e tête de série en Californie et à ce titre dispensée de premier tour. Le tournoi de San José était le tournoi de reprise de la numéro un belge, qui n'avait plus joué depuis son élimination en 8e de finale à Wimbledon. Issue des qualifications, Kristie Ahn a sorti une seconde grosse performance d'affilée, elle qui avait éliminé l'Australienne Ajla Tomljanovic, 42e au classement WTA, lundi au 1er tour.

Ahn, 27 ans, affrontera en quarts de finale soit la Croate Donna Vekic (WTA 25) soit la Biélorusse Viktoria Azarenka (WTA 38).