En demi-finales, Mertens, numéro 2 mondiale en double, et Parry (WTA 339 en double) se sont inclinées en deux manches - 6-3, 6-3 - contre l'Américaine Nicole Melichar-Martinez et l'Australienne Daria Saville. La partie a duré 1 heure et 13 minutes.

Plus tôt dans l'après-midi, Elise Mertens, 33e mondiale et tête de série N.4, avait été éliminée en simple, au stade des quarts de finale par la Slovène Kaja Juvan, 81e mondiale: 7-6 (7/4), 6-4

Toujours en double, Kimberley Zimmermann avait été éliminée mercredi en quarts de finale du double. Associée à la Polonaise Katarzina Piter, elle s'était inclinée au super jeu décisif 2-6, 6-3, 10/8 face à l'Américaine Kaitlyn Christian et la Bélarusse Lidziya Marozava.