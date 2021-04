L'Australienne a dominé la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 7/N.5) en trois sets : 3-6, 6-0, 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 47 minutes. Après avoir cédé son service dans le 8e jeu et dans la foulée la manche initiale (3-6), Barty a aligné neuf jeux consécutifs (6-0 et 3-0). Le match venait de basculer en sa faveur.

La lauréate de Roland-Garros 2019 a terminé ce tournoi en alignant trois victoires en trois manches au cours desquelles elle avait perdu la première.

Les deux joueuses étaient à égalité (trois-trois) dans leurs duels avant cette finale jouée en salle sur terre battue de ce tournoi doté de 565.530 dollars. Barty restait sur un succès en quarts de finale au récent tournoi de Miami.

Barty remporte à 25 ans son 11e titre WTA et le 3e cette année après le Yarra Valley Classic à Melbourne (WTA 500) et Miami (WTA 1000) en seize finales. Ses autres titres remontent à Kuala Lumpur (2017), Nottingham, Zhuhai (2018), Miami, Roland Garros, Birmingham, Masters WTA (2019) et Adelaïde (2020).

Sabalenka, 22 ans, lauréate cette année à Abou Dhabi, reste à neuf titres en désormais quatorze finales.

Barty peut ajouter en fin de journée un 11e titre en double. Elle joue la finale en compagnie de l'Américaine Jennifer Brady contre les Américaines Desirae Krawczyk et Bethanie Mattek-Sands.