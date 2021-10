Pour rejoindre le dernier carré, Malisse et Harris ont sorti jeudi les têtes de série N.1, le Croate Ivan Dodig, 10e mondial en double, et le Brésilien Marceo Melo, 21e mondial, 6-4, 3-6 et 10/7 dans le super tie-break dans une Lotto Arena qui a bruyamment supporté le Courtraisien.

"Je me sens vieux, mais aussi heureux", a déclaré Xavier Malisse, 41 ans, après la rencontre. "Heureux d'être avec Lloyd, de faire partie de son équipe. Et aussi heureux de jouer devant le public belge. Cela fait un moment en ce qui me concerne, et c'est sympa de le refaire encore une fois. J'ai tellement de souvenirs. C'est sympa de revivre ces moments, c'est une super sensation", a ajouté 'X-Man' qui avait joué son dernier match officiel en 2013 au Challenger de Mons.

"Il ne joue pas comme un vieux", a de son côté avancé Lloyd Harris, 24 ans. "Il a joué de manière incroyable, je vais devoir le convaincre de revenir sur le circuit. Ca a été un match spécial".

Xavier Malisse et Lloyd Harris affronteront samedi en demi-finales les Néerlandais Welsey Koolhof (ATP 18 en double) et Jean-Julien Rojer (ATP 37 en double). Ceux-ci ont rejoint le dernier carré à la suite du forfait du Français Benoît Paire (ATP 72 en double) et de l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 383 en double).