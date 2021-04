Hubert Hurkacz, 16e joueur mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Miami, a passé le premier tour du tournoi de Monte-Carlo ce mardi. Il a battu Thomas Fabbiano en trois sets (6-3 3-6 6-3) et s'est rendu en salle de presse après sa victoire. Installé face aux journalistes, le Polonais de 24 ans s'attendait, logiquement, à devoir répondre aux questions. Cependant, alors que la modératrice demandait s'il y avait des questions dans la salle, aucun journaliste n'a levé la main pour s'exprimer. Un silence gêné s'est installé, avant que la modératrice réitère sa question en polonais, langue maternelle de Hubert Hurkacz. Deuxième moment de gêne parmi les personnes présentes, et toujours aucune demande des journalistes présents.

"Vous avez pourtant été sollicité, Hubert", a tenté de rassurer la modératrice. Mais Hubert Hurkacz n'a pas semblé vexé, loin de là, puisqu'il a souri aux journalistes, avant de lancer avec humour : "Pas de questions, OK. C’est une chouette conférence de presse". D'autres l'auraient moins bien pris.