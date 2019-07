Yanina Wickmayer, son père et leur société sont assignés pour la troisième fois devant le tribunal correctionnel de Louvain le 30 mars 2020 pour infractions aux règles urbanistiques, a confirmé mercredi le parquet louvaniste. La joueuse de tennis de 29 ans et son père sont suspectés d'avoir effectué sans autorisation des travaux d'agrandissement en 2012 et 2013 dans leur propriété près de Diest. Les intéressés y auraient notamment ajouté une dépendance, trois portes de garage ainsi qu'un revêtement en pavés. Ils auraient également fait abattre plusieurs arbres situés dans une réserve naturelle.

Les infractions ont été constatées par l'agence compétente en la matière. Père et fille ont alors introduit une demande de régularisation mais cette dernière leur a été refusée.

Le tribunal a déjà déclaré les poursuites irrecevables à deux reprises. Une première fois le 10 avril 2017, la citation à comparaître ayant été uniquement adressée à la société tandis que Yanina Wickmayer et son père n'ont jamais été interrogés ni même informés. Les poursuites ont été jugées une nouvelle fois irrecevables le 25 février 2019 en raison d'une faute de procédure. Le conseil de la joueuse et de son père avait en effet fait appel de la première décision. Cette procédure étant encore pendante, la citation à comparaître n'était pas valable.

Les préventions retenues dans le cadre de ce troisième procès ne diffèrent pas des précédentes. Yanina Wickmayer, son père et leur société De Biesthoeve risquent toujours une peine de prison et une amende 420.000 euros.