Entre octobre 2020 et ce mois de janvier 2022, notre compatriote Yanina Wickmayer, 32 ans, a mis sur le côté sa vie de joueuse de tennis pour se consacrer à sa famille et donner naissance en avril dernier à la petite Luana Daniëlla. Mais dans l’esprit de l’Anversoise, l’objectif de revenir à la compétition a toujours été présent. L’ancienne demi-finaliste de l’US Open en 2009 a franchi le pas ce jeudi en annonçant son retour à la compétition. Un choix qui était déjà dans son esprit bien avant son accouchement : “Je connais plusieurs joueuses qui sont mamans et elles me donneront des conseils sur comment vivre sur le circuit avec son enfant. Avec les carrières qui sont plus longues qu’avant, il y a de plus en plus de joueuses qui combinent le tennis de haut niveau et leur vie de famille. Je suis contente de voir que la carrière d’une joueuse ne s’arrête pas parce qu’elle a eu un enfant. C’est une belle évolution.”

Ancienne 12e mondiale qui occupait le 163e rang au ranking de la WTA quand elle a mis entre parenthèses sa carrière, Yanina Wickmayer a toujours eu le virus de la petite balle jaune en elle : “C’est très simple. Je ne joue pas au tennis pour attirer l’attention sur moi, pour être devant du public ou la presse. J’ai toujours joué pour moi, pour me prouver des choses et atteindre des objectifs. C’est plus sympa de jouer sur le court Arthur Ashe que dans un jardin derrière une maison mais ce n’est pas le plus important. J’ai travaillé pour atteindre mes rêves. Je suis aussi motivée dans un Grand Chelem que dans un 25 000 dollars.”

Presque douze ans après avoir atteint le meilleur classement de sa carrière, celle qui a remporté six titres sur le circuit et disputé 44 tournois en Grand Chelem veut encore prendre du plaisir sur les courts et y briller. Et elle a bien raison. Pour retrouver sa silhouette de sportive de haut niveau et perdre les derniers grammes superflus, la joueuse a suivi le régime protéiné Pronokal. Elle entamera son retour à partir du sept février au tournoi 25000 dollars de Porto.