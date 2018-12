Yanina Wickmayer a disputé ce vendredi en Australie le premier match de son année 2019. Engagée au premier tour des qualifications du tournoi de tennis de Brisbane, épreuve WTA sur surface dure dotée de 1 million de dollars, l'Anversoise de 29 ans, 122e mondiale, a été battue d'entrée.

Wickmayer, qui a connu une saison 2018 compliquée, s'est inclinée devant la locale Zoe Hives, 22 ans et 223e mondiale, sur le score de 4-6, 6-3 et 6-2 après 1h47 de match. Pourtant en tête après le premier set, la Belge a concédé son service à trois reprises dans les deux derniers sets et n'est plus parvenu à breaker son adversaire. 'Wicky' n'est donc pas parvenue à rejoindre Elise Mertens (WTA 12), 23 ans, directement inscrite dans le tableau final.

Alison Van Uytvanck a choisi elle de débuter sa saison en Nouvelle-Zélande, au tournoi d'Auckland, une épreuve sur surface dure dotée de 250.000 dollars, la semaine prochaine.